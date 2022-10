Pallavolo: bis di Genova al ‘Memorial Dado Tessitore’, il torneo Under 15 maschile è del Colombo

Il terzo e ultimo atto della 38esima Sanremo Cup Memorial Tessitore, manifestazione internazionale organizzata dalla Nuova Lega Pallavolo, non ha tradito le attese. Per quanto fatto vedere sui campi del Mercato dei Fiori di Valle Armea, considerando anche che siamo ancora ad inizio stagione, le otto formazioni che hanno preso parte al torneo Under 15 maschile potranno togliersi nei prossimi mesi delle belle soddisfazioni nei campionati di categoria. E di qualcuno dei protagonisti sentiremo sicuramente parlate tra qualche anno.

Come pochi giorni prima nell’Under 14 femminile (primo posto per il Paladonbosco) è stato un weekend da incorniciare per una squadra genovese: a trionfare è stato il Colombo Genova di mister Piero Merello. Per i bianconeri liguri e Merello si tratta del bis nella Sanremo Cup, dopo la vittoria del 2016 (allora il torneo era riservato agli Under 14). Ultima formazione ad arrendersi di fronte a capitan Treccosti e compagni è stata quella del Tonoli Nyfil Volley Montichiari, superata 2-1 (25-19, 9-25, 15-11) in finale.

Sul terzo gradino del podio i Diavoli Rosa Power Brugherio, 2-0 nella finalina al Volley Parella Torino. Nel match per il 5° posto, affermazione 2-0 del Gas Sales Bluenergy Piacenza sul Grasse, mentre nella sfida per il 7° posto Cuneo ha superato Bper Vg Modena.

Tanti applausi per gli atleti insigniti dei riconoscimenti individuali: Lorenzo Corradi (Colombo Genova, mvp del torneo premiato con la targa in memoria di Enrico Chiavari), Alessandro Zanchi (Diavoli Power, opposto), Samuele Aymar (Colombo Genova, centrale), Lorenzo Pedercini (Montichiari, libero) e Andrea Gandolfi (Colombo, palleggiatore). Miglior schiacciatore è stato eletto Manuel Zlatanov, figlio e nipote d’arte: papà Hristo (142 presenze in nazionale azzurra e due World League all’attivo, oggi direttore generale del club di Piacenza che milita in A1) e nonno Dimitar (un argento olimpico e uno iridato con la maglia della Bulgaria) sono state due stelle della pallavolo internazionale. La targa Panathlon Club per la squadra più combattiva è stata consegnata al Pgvb Grasse per la grinta, la correttezza e lo spirito di adattamento ad alcune regole in vigore solo in Italia. La torta Slurp Sanremo è stata consegnata all’atleta che ha festeggiato il 14° compleanno nel weekend, Simone Piras (Parella Torino), mentre un ricordo è andato anche i due più giovani (classe 2010), entrambi della Gas Sales Piacenza: Alberto Subacchi e Davide Filagrana. Quest’ultimo ha compiuto 12 anni proprio alla vigilia del torneo. Tra i premi, anche bouquet preparati con i fiori di Sanremo, le tradizionali t-shirt ricordo e prodotti tipici liguri.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato l’assessore Giuseppe Faraldi, il presidente del Panathlon Club Imperia-Sanremo Angelo Masin con il socio Mauro Vicenzi, il fiduciario per Sanremo del Coni Point provinciale Federico Marchi, i presidenti di due società amiche della Nlp Sanremo, Franca Dipietrantonio (San Giovanni Volley Ospedaletti) e Claudio Frascarelli (Ginnastica Riviera dei Fiori), Giuseppe Tessitore con la moglie Deborah e il figlio Enrico, il presidente della Nlp Sanremo Cesare Fagnani con il vice Paolo Marelli e lo staff.

Questo l’albo d’oro aggiornato del torneo giovanile maschile (non disputato nel 2020 e 2021) che viene ospitato dal 2016 nell’ambito del Memorial Dado Tessitore: Colombo Genova (2016), Volley Segrate (2017), Lube Civitanova (2018 e 2019), Colombo Genova (2022).