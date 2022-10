Pallapugno: sabato prossimo a Dolcedo la finale di ritorno per lo scudetto, sarà un avvenimento unico

Sabato prossimo alle 14:30, allo sferisterio ‘Gandolfo’ di Dolcedo andrà in scena la finale di ritorno di Serie A, tra Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese e Cortemilia, per l’assegnazione dello scudetto numero 100.

Lo staff imperiese ha organizzato un pullman che partirà dal Piemonte per sostenere Federico Raviola e compagni: la partenza è prevista per sabato mattina (22 ottobre) alle ore 10:30 da Cuneo (ritrovo in Corso Nizza 6, davanti a negozio H&M). Inoltre il mezzo farà tappa a Mondovì, dal parcheggio dell’autostrada, alle 11. L’arrivo a Dolcedo è previsto intorno alle 13.

E’ prevista una importante affluenza di pubblico e dunque è stato predisposto ampio parcheggio, per mezzi privati, in zona Borelli (Dolcedo). Il pubblico potrà usufruire della navetta, messa disposizione della società, per raggiungere lo sferisterio.