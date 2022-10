Padel Net Cup, a Monaco le Sanremo Ladies incontrano i grandi campioni del calcio (Foto)

Le Sanremo Ladies hanno avuto un piacevole incontro, a Monaco, con lo storico capitano della Roma Francesco Totti e gli ex calciatori Diego Milito, Luigi Di Biagio, Vincent Candela, Esteban Cambiasso, Aldair, Stefano Fiore, David Pizarro e Christian Panucci.

Le ragazze di mister Ivan Busacca hanno presenziato come ospiti al torneo Padel Net Cup al Tennis Padel Soleil di Beausoleil. Un torneo, presentato da Digitalbits e organizzato anche grazie al sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola, a sostegno della fondazione del Principe Alberto II di Monaco che è stato vinto da Cambiasso e Milito, i quali hanno sconfitto Candela e Pizarro.

“Le nostre ragazze sono state invitate al Padel Net Cup, evento organizzato insieme a Digitalbits, che è un’azienda che lavora nel mondo delle criptovalute ed è lo sponsor delle maglie della Roma e dell’Inter. L’invito rivolto alle Sanremo Ladies dimostra l’integrazione femminile nel mondo dello sport, che è uno dei fondamenti dell’Associazione Stemiamoci, sponsor per il secondo anno delle Ladies” - dichiara il presidente della Fc Sanremo Ladies Simone Ricci.

“Una delegazione delle Sanremo Ladies ha avuto perciò l’occasione di incontrare e confrontarsi con i grandi campioni del calcio. E’ stato un momento in cui alcuni di loro hanno dato consigli e fatto un po’ di mental coaching alle ragazze su come affrontare la prossima stagione calcistica. E’ stato un momento di sport e di condivisione di aspetti da atleti, un’occasione unica per le ragazze che erano molto contente ed emozionate” - sottolinea Ricci.