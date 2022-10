La Pallamano Ventimiglia ricomincia dai giovani: sabato scorso una mattinata con tantissimi Under

La Pallamano Ventimiglia ricomincia il suo cammino. Sabato scorso è stata organizzata una mattinata ‘Porte aperte’ dedicata ai più piccoli.

"Ricominciamo dalla base – dice il presidente Paola Nanni - ai piccoli under 11 e under 13, per intraprendere un nuovo cammino, in un anno che sarà di transizione, abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione sui più giovani. Dalla dirigenza agli allenatori lavoreremo per portarli sul trampolino di lancio, ma soprattutto vogliamo regalare loro momenti di allegria, passione, gioco, vogliamo ribadire i valori che ci hanno sempre contraddistinto. Siamo stanchi di vedere i nostri ragazzi dietro ad un computer, vogliamo aprire le nostre porte e far entrare aria nuova. In un momento storicamente difficile, cercheremo di infondere loro fiducia nel futuro e di restituire gli spazi che appartengono loro”.

“Non abbiamo bisogno di coppe e medaglie (che sicuramente arriveranno) – termina – ma di insegnare la sana competizione, lo spirito di squadra, il rispetto dei compagni e degli avversari. Sabato è stato un piacere vederli giocare ed impegnarsi, sotto la guida di Massimo, Ivano e Moreno, ormai colonne portanti della Società”.

Quali sono i progetti per questa nuova stagione? "Come ormai da anni, le compagini Under 13 e Under 15 disputeranno il campionato in Francia e continuerà la nostra partecipazione nel progetto Levant 06. Grazie ad una convenzione, i nostri under 17 invece giocheranno indossando la maglia dell'Abc Bordighera, in una ritrovata collaborazione sportiva. Approfitto per augurare ai nostri ragazzi più grandi, che hanno deciso di intraprendere nuove avventure nel mondo della pallamano, di realizzare tutti i loro sogni di gloria".