Calcio giovanile: nell’Under 15 arriva la prima convocazione per i ponentini Fazio e Bellone

Continuano ad arrivare ottime notizie per i giovani talenti della provincia di Imperia. Dopo un ottima prima parte di campionato, i grifoncini stanno mostrando a tutti le loro qualità, che non sono passate inosservate neanche in ottica nazionale.

Quest’oggi, infatti, la FIGC ha comunicato i convocati per il raduno dell’Italia Under 15 che si svolgerà a Coverciano giovedì prossimo agli ordini del Tecnico Federale Massimiliano Favo. Il raduno inizierà giovedì mattina alle 11.30 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano - commenta orgoglioso Stragapede - e nel pomeriggio è prevista una gara amichevole.

“Sono due ragazzi che mettono impegno e sacrifico al primo posto, si allenano con molta umiltà e, domenica dopo domenica, si sono conquistati sicuramente insieme ad altri compagni rossoblù le attenzioni dello staff tecnico azzurro. Alla telefonata in cui gli veniva comunicata la convocazione i ragazzi non ci credevano: mi hanno detto che per loro è un sogno che si avvera. E Sono convinto che questo sogno possa solo continuare. In bocca al lupo a Jeremy e Francesco orgoglio della nostra provincia".