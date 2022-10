Atletica Leggera: ottimi risultati per i giovani della 'Atletica Sanremo' al 'Meeting dell'Amicizia'

E' giunta alla fase conclusiva la stagione agonistica su pista per gli atleti della Atletica Sanremo. Sabato scorso si è svolto a Celle Ligure il 27 Meeting dell'Amicizia, con la partecipazione di numerose società e anche atleti provenienti dalla Spagna e dal Portogallo.

Sulla gara principe dell'atletica i 100 metri, Daniele Taggiasco, al rientro dopo due mesi abbastanza difficili, ha vinto con il tempo di 11"30. Nei 300 metri ottimo il rientro dopo un infortunio di Fabio Villani che si è piazzato al secondo posto con il tempo di 36"47 davanti ad un folto numero di partecipanti.

Due atleti si sono presentati ai nastri di partenza nella gara degli 800 metri in due batterie differenti: nella prima batteria Maurizio Fiorini ha chiuso in terza posizione migliorando il suo personale con il tempo di 1'58"62. La seconda batteria è stata vinta da Wogene Fabrizi che ha corso in solitaria davanti a tutti gli altri. Anche Elvio Bassani si è distinto nel salto in lungo con un buon 5,88 metri giungendo al quinto posto.

A conclusione della manifestazione si è svolta la staffetta svedese composta da: 100, 200, 300 e 400 metri. Daniele Taggiasco (100), Fabio Villani (300), Wogene Fabrizi (300) e Maurizio Fiorini (400), in una gara elettrizzante e combattuta fino all'ultimo metro, si sono piazzati secondi con il tempo di 2'09"08. Pomeriggio di festa e divertimeno per tutti gli atleti, dirigenti e tecnici che hanno accompagnato con passione tutti gli atleti presenti in quel di Celle Ligure.