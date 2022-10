Mondo Affitti: alcune curiosità

? possibile inserire in un contratto di affitto una clausola che stabilisca l’improduttività degli interessi legali sul deposito cauzionale rilasciato dall’inquilino a inizio locazione?

No: una sentenza della Cassazione ha stabilito l’imperatività della norma per cui le somme debbano essere aggiornate con gli interessi legali. Quindi le parti non possono derogare.

? Cosa deve fare un inquilino quando entra nell'appartamento appena affittato e riscontra problematiche e difetti?

Per legge l'inquilino ha diritto di ottenere un bene che sia idoneo all’uso che intende farne, situazione espressamente prevista nel contratto di affitto. Come tutelarsi?

L’agente immobiliare predispone un VERBALE DI CONSEGNA, ovvero una scrittura privata tra proprietario e inquilino che descrive i risultati del sopralluogo fatto nel momento in cui all’inquilino vengono consegnate le chiavi di un immobile. I vizi presenti e comunque riscontrabili in questa fase non potranno essere contestati in un momento successivo alla sottoscrizione del contratto. Con la consegna, infatti, l’inquilino accetta implicitamente l’immobile cosi come si presenta.

Esistono poi i vizi dell’immobile definiti “occulti”, ovvero danni o malfunzionamenti che si presentano in un momento successivo e vanno a ridurre in modo deciso l’utilizzabilità dell’immobile per l’uso stabilito. Un esempio classico è l’umidità che riaffiora nei muri. In questi casi l’inquilino può:

- richiedere la risoluzione del contratto

- oppure la riduzione del canone di locazione.

? Lo sapevi?

Nei Comuni dove si applica la nuova normativa del contratto transitorio (D.M. 16/01/2017) è possibile forzare i limiti del contratto nel caso un’esigenza di transitorietà non sia contemplata tra quelle elencate dall’accordo territoriale o non sia facilmente documentabile.

Per farlo è necessario farsi assistere dalle associazioni firmatarie dell’accordo territoriale fin dalla stipula, non solo richiedendo la semplice attestazione.

