Sanremo: il cordoglio della Camera del Lavoro per la scomparsa di Mercedes 'Dede' Parisi

La Camera del Lavoro di Imperia si unisce al dolore di familiari ed amici per la scomparsa di Mercede Parisi, per tutti 'Dede'.

“Una vita nella Cgil prima come storica delegata della Standa, dove fra l'altro ha maturato un'esperienza da vetrinista - scrivono dalla Camera del Lavoro imperiese - poi per anni nel direttivo Filcams. Infine dopo il pensionamento è stata un'importante Compagna dello Spi, nella Lega di Sanremo in piazza Nota e della Camera del Lavoro, prima in via Morardo e poi in via Garibaldi responsabile dell'accoglienza e instancabile organizzatrice delle nostre sedi. Esprimiamo la più profonda vicinanza ai familiari tutti e alle tante persone che le hanno voluto bene”.