I privati in Rivieracqua infiammano il consiglio comunale di Diano Marina. Le opposizioni: “Diritto all’acqua fondamentale”. Pratica approvata dalla maggioranza

“L’acqua è pubblica se è gestita da un Ente pubblico, oppure l'acqua non è più pubblica, il diritto all’acqua è un diritto fondamentale”. “Senza aprire il rubinetto del gas si vive, senza acqua si muore il confronto non sta in piedi”, lo hanno detto rispettivamente il capogruppo della lista civica ‘Diano Marina’ Marcello Bellacicco e di ‘Diano Domani” Francesco Parrella in risposta al sindaco Cristiano Za Garibaldi che in corso di replica ha detto: “Non si capisce perché il gas e l’elettricità possano essere gestiti da privati e l’acqua no”.

Il consiglio comunale di Diano Marina stasera ha approvato con i voti della maggioranza e il compatto no delle opposizioni la modifica dello Statuto di Rivieracqua che consente l’ingresso dei privati nel Consorzio idrico. La questione dell’acqua pubblica ha infiammato la seduta di stasera. “Chi paga i danni al Comune di Diano Marina? Pagano i cittadini così come il pagheranno gli aumenti che sono stati previsti dal nuovo Piano d'ambito. Ci sono degli aspetti, secondo me veramente poco chiari in termini giuridici. E allora noi come Comune di Diano Marina, cosa facciamo?” Non vorrei, veramente, che poi tutta questa questione finisca in malo modo e a pagare siano sempre gli stessi. E secondo non si può dire L'ultima spiaggia è l'ultima spiaggia”, ha sottolineato Bellacicco che a tal proposito aveva presentato anche una mozione bocciata dalla maggioranza.

"Salvare Rivieraqua unitamente al piano di salvataggio predisposto dal commissario Checcucci permetterà ai fondi di del PNR di risanare questo benedetto acquedotto”. Ha replicato il sindaco Za Garibaldi che he ha concluso “le preoccupazioni rimangono ma come dice una persona a me cara non bisogna preoccuparsi delle cose, ma bisogna occuparsene”.