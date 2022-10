Dopo la prima votazione il senatore Berrino guarda ai prossimi impegni: “Aspettiamo la formazione delle commissioni, infrastrutture al primo posto” (video)

Dopo l’emozione per la prima votazione in Senato, Gianni Berrino guarda ai prossimi impegni della sua nuova carriera romana. Smaltite le pratiche per l’ingresso nell’emiciclo, ora è il momento di pensare ai prossimi appuntamenti fissati per la prima effettiva settimana di lavoro.

“Abbiamo già fatto una riunione con chi si è interessato dei temi del lavoro che sono alla base dei prossimi impegni del Parlamento - ha dichiarato Berrino ai nostri microfoni - per quanto riguarda i temi locali bisognerà aspettare la formazione del Governo e delle commissioni per capire in quale delle dieci del Senato sarò collocato e quali temi potrò affrontare. L’interesse sul tema delle infrastrutture rimane al primo punto del mio impegno”.

Le dichiarazioni di Gianni Berrino