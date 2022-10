Imperia, "I cittadini devono pagare imposte per lo smaltimento della spazzatura mentre i camperisti no": la segnalazione

"Il Comune di Imperia sa farsi rispettare, quando un assessore da precise disposizioni queste vengono attuate e soprattutto fatte rispettare. Il Comune di Imperia non si fa prendere in giro dai camperisti indisciplinati, quelli che si trincerano dietro il: 'non ha le ruote sollevate da terra non stiamo campeggiando', ma non è così, si tratta solo di un ridicolo escamotage contenuto nel codice della strada, in realtà se alle 3 del mattino gli dai una manata sulla porta dentro si accendono subito le luci ma non stanno campeggiando solo dormendo" - commenta un lettore, Fabio Ferrero, che ci ha scritto per segnalare com'è la situazione dei camperisti nella città di Imperia.

"Il Comune di Imperia dimostra che i suoi cittadini devono adempiere al pagamento delle imposte dovute per lo smaltimento della spazzatura, mentre i camperisti no, sono esentati e hanno comunque il servizio a domicilio, perché sono presenti in loco dei carrellati che vengono svuotati regolarmente, a costo zero per questi turisti del risparmio" - aggiunge.

"Quando il Comune di Imperia imparerà a rispettare i turisti delle seconde case e i residenti allora si potrà pensare che è un’amministrazione seria e determinata, in questo momento dimostra solo scarsa serietà e fermezza" - conclude.