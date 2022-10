“L’essenziale dietro al bancone”, CNA Imperia organizza un corso pratico barman a 360°

CNA Imperia organizza "L'essenziale dietro al bancone" - corso pratico barman a 360° da 10 ore per far conoscere i segreti del mestiere di barman e non solo.

"Sei già titolare di un bar o intendi aprirne uno? Vuoi migliorare l’offerta della tua attività? Vorresti diventare un barman professionista o hai una passione per cocktail e long drink e vorresti scoprirne i trucchi ed i segreti? Dopo il successo delle precedenti edizioni, CNA Imperia torna nel mondo del bere miscelato, sempre in strettissima collaborazione con il docente Antonio Mandica, noto bartender di Sanremo, da oltre 25 anni nel campo dei cocktail, ed organizza un nuovo corso per far conoscere i segreti del mestiere di barman, dal titolo 'L'essenziale dietro al bancone' – corso pratico barman a 360°" - fa sapere Luciano Vazzano, segretario territoriale di CNA Imperia.

"Il corso prevede 10 ore di lezione, poco teoriche e molto pratiche, sul lavoro del bartender. L’attenzione sarà posta su come gestire le attrezzature e organizzare al meglio il bancone di lavoro, apprendendo le tecniche di creazione dei più noti e richiesti cocktail, con una peculiarità: renderli unici con un’attenta selezione delle materie prime" - aggiunge Vazzano - "Il corso prenderà il via nel mese di novembre dalle 14.30 alle 16.30 e prevede 5 lezioni da 2 ore ciascuna, che si terranno nelle giornate di lunedì e mercoledì, il 5, 7, 12, 14 e 19 novembre, in presenza presso la sede CNA di Sanremo in via Bartolomeo Asquasciati 12 (zona piazza Colombo)" .

Il programma:

- conoscenza delle attrezzature del bartender e loro corretto utilizzo;

- ghiaccio: tipologie, temperature, caratteristiche ed utilizzo;

- organizzazione e corretta gestione degli spazi dietro il banco;

- idee su come utilizzare materie prime prossime alla scadenza;

- i 25 cocktail più richiesti e famosi – approfondimento e preparazione;

- come personalizzare questi drink rendendoli un’esperienza unica da apprezzare solo nel tuo locale.

Per informazioni sui costi o per iscriversi contattare la sede di Sanremo della CNA ai seguenti recapiti 347 2915873 o via e-mail a vazzano@im.cna.it. I posti sono limitati.