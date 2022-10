Il caro bollette colpisce gli alberghi dell'estremo Ponente ligure, rischio chiusure per l'inverno

Nell'anno della rinascita post covid e del ritorno dei turisti stranieri l’aumento delle bollette di luce e gas mette in difficoltà anche gli alberghi che attendono soluzioni. “Nell’area dell’estremo Ponente ligure, che comprende Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera, direi che la situazione è un po’ di attesa in questo momento. Cerchiamo di capire che tipo di interventi farà lo Stato. Adesso siamo in formazione del nuovo Governo per cui bisogna vedere tra quello uscente e quello entrante che tipo di provvedimenti verranno presi perché è fuori di dubbio che molte aziende potrebbero non avere la convenienza a riaprire soprattutto nel periodo invernale” – dice il presidente di Federalberghi Bordighera, Ezio Formosa.

“Sono valutazioni che vengono fatte caso per caso e che facciamo anche a livello di gruppo come Federalberghi, dal nazionale al regionale fino agli zonali" - aggiunge – "Federalberghi sta lavorando sull’interpretazione di questo momento che è assolutamente particolare”.

“In un’annata che è stata positiva, dal punto di vista lavorativo vi è stato un aggravamento dei costi quasi insostenibili, non è una variabile controllabile che si mescola con la guerra ma anche con l’economia e la speculazione” - conclude - “E’ una fase di attesa, adesso gli alberghi sono in chiusura normale per vacanze e ristrutturazioni nella norma. Siamo in attesa e tra una decina di giorni potremo essere più precisi in questo senso”.