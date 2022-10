CNA Imperia organizza un seminario gratuito sul tema degli appalti pubblici e presenta il nuovo sportello MePa

CNA Imperia organizza un seminario gratuito sul tema degli appalti pubblici e sul relativo codice degli appalti. L’incontro si terrà venerdì 21 ottobre alle 18.30 presso la sede CNA di Sanremo in via Bartolomeo Asquasciati 12, dove sarà anche presentata l’apertura del nuovo sportello per i servizi MePa e Appalti pubblici. Saranno messi a disposizione delle imprese professionisti specializzati con le competenze necessarie e di supporto finalizzate all’acquisizione di commesse pubbliche. Un momento di confronto importante con le imprese del territorio, considerato lo sviluppo del mercato pubblico.

Lo sportello nasce con lo scopo di agevolare l’accesso delle imprese al Programma di razionalizzazione della spesa per la Pubblica Amministrazione e, tramite questo, alla domanda pubblica, fornendo informazioni e formazione per l’utilizzo degli strumenti del Programma e del Mercato Elettronico. Le imprese saranno, inoltre, supportate anche nelle fasi operative di abilitazione agli strumenti, nonché di creazione e gestione dei cataloghi elettronici.

CNA Imperia nell’ambito dell’ampia azione di rappresentanza che svolge sul territorio è a fianco delle imprese per sostenere le stesse nell’acquisizione di commesse nel mercato pubblico, mettendo a disposizione degli imprenditori le competenze necessarie per lavorare con le Pubbliche Amministrazioni (attestazioni SOA, Mepa, partecipazioni a bandi di gara, costituzione ATI, contratti di Avvalimento ecc).

Nel corso del seminario verranno affrontati i principali temi sull’attuale codice degli appalti, della progettazione e partecipazione a gare pubbliche, fornendo alle imprese gli strumenti utili per competere nel mercato di riferimento.

Il programma:



Pubblica amministrazione – una scelta possibile

Le gare pubbliche – Mercato della P.A.

- cenni di normativa e principi

- principali metodi di assegnazione delle commesse - opportunità

- il “mercato” elettronico e gli Albi fornitori\esecutori

La partecipazione alle gare\commesse pubbliche

- le piattaforme elettroniche della P.A.

- gli albi fornitori

- le modalità di partecipazione

- cenni sulle principali regole d’ingaggio

I finanziamenti pubblici e le opportunità

- aree di interesse

- le principali modalità di verifica dell’interesse ed assegnazione.