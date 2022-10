Sanremo: pretende di lavarsi in un locale come se fosse un 'diurno', poi dà in escandescenze in piazza Colombo (Foto)

Da in escandescenze, resistendo anche all’intervento di agenti del Commissariato e della Polizia Municipale. Protagonista un 53enne della Repubblica Ceca che, questo pomeriggio pretendeva di lavarsi come se fosse in un diurno, all’interno di un locale di piazza Colombo.

Al diniego dei proprietari l’uomo ha reagito e sono così state chiamate le forze dell’ordine. Il 53enne ha dato così in escandescenze, opponendosi agli agenti che, tra la i molti curiosi che si sono avvicinati, hanno portato via l’uomo non senza difficoltà. Ora il 53enne verrà denunciato.