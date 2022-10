Sanremo: abbandono di rifiuti ingombranti, la segnalazione da alcuni residenti di via Val del Ponte (Foto)

Nuove lamentele dei residenti di via Val del Ponte a Sanremo. Nella zona, come avviene purtroppo in molte altre ‘appartate’ della città, vengono abbandonati rifiuti ingombranti.

Si tratta dei soliti incivili che, invece di fare un veloce salto ai due punti di conferimento in Valle Armea e a Coldirodi, abbandonano i rifiuti in ogni dove, soprattutto vicino alle isole ecologiche dove si trovano i cassonetti.

Stanotte, nonostante ci sia il cartello che segnala la presenza della videosorveglianza, qualcuno ha abbandonato un intero divano letto e una grossa scatola di cartone. “Chiediamo a chi di competenza – ci hanno detto i residenti – se le telecamere sono attive e, visto che gli abbandoni si susseguono molto spesso, se i colpevoli sono stati individuati e sanzionati”.