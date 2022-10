Incidente mortale sulla A10 di ieri notte: in stato di arresto il conducente della Bmw che si è costituito

E’ in stato di arresto, in carcere a Sanremo, il 28enne ucraino Pavlo Bulavjtskji che si è costituito oggi dopo l’incidente di ieri notte sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, nell’ambito del quale era alla guida di una Bmw, sulla quale viaggiava l’amico moldavo 56enne morto e una donna ucraina rimasta ferita.

Si è costituito e poi è stato portato in pronto soccorso per essere medicato, ancora dalle ferite relative all’incidente. Ora gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e come sia riuscito a fuggire dall’autostrada l'ucraino.

Al momento il 28enne non ha parlato con gli inquirenti che, probabilmente, lo ascolteranno nelle prossime ore. Nell’incidente, lo ricordiamo, è morto il 56ennne moldavo Ghenasie Ghinculov mentre sono rimasti feriti in modo non grave, una donna di 30 anni di origini ucraine e il romeno 32enne che era alla guida del camion.

Ancora in via d’accertamento le cause dell’incidente, che dovrebbe essere stato causato dalla Bmw che, per cause ancora in via d’accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta. L’impatto è stato violentissimo e i mezzi sono andati quasi completamente distrutti.