Incidente mortale di ieri notte sulla A10: si è costituito il conducente romeno fuggito subito dopo

Si è costituito in tarda mattinata e ora è ricoverato in ospedale a causa delle ferite riportate dopo il violento impatto, l’uomo che era della Bmw che, nella notte tra sabato e ieri si è scontrata con un mezzo pesante sull’autostrada dei fiori, nella galleria San Bartolomeo, tra Sanremo e Taggia in direzione Genova.

Nell’impatto, lo ricordiamo, è morto il 56ennne moldavo mentre sono rimasti feriti in modo non grave, una donna di 30 anni di origini ucraine il romeno 32enne che era alla guida del camion.

Ghenasie Ghinculov, l'uomo deceduto, stava viaggiando a bordo della Bmw condotta dall'amico romeno, fuggito dopo il sinistro. Ancora in via d’accertamento le cause dell’incidente, che dovrebbe essere stato causato dalla Bmw che, per cause ancora in via d’accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta. L’impatto è stato violentissimo e i mezzi sono andati quasi completamente distrutti.

Sul luogo dell'incidente hanno lavorato per diverse ore il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e gli operai della A10. L’autostrada è rimasta chiusa fino alle 9 di ieri.