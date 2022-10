Incidente di ieri notte sull'autostrada: stanno meglio i due feriti mentre la Polizia è alla ricerca del conducente della Bmw

Stanno meglio i due feriti nel drammatico incidente stradale di ieri notte sull’autostrada dei fiori, costato la vita al 56enne moldavo residente a Imperia, Ghenasie Ghinculov.

Il sinistro si è verificato ieri notte poco dopo le 3.30 sull’autostrada dei fiori, in direzione Genova tra Sanremo e Arma di Taggia, all’interno della galleria San Bartolomeo, dove era presente una deviazione di carreggiata.

Ghenasie Ghinculov stava viaggiando a bordo della Bmw condotta da un amico di nazionalità romena, fuggito dopo il sinistro e che la Polizia sta cercando a 360 gradi. Sta meglio la donna rimasta ferita gravemente e che viaggiava Bmw mentre è stato dimesso l’autista del mezzo pesante.

Ancora in via d’accertamento le cause dell’incidente, che dovrebbe essere stato causato dalla Bmw che, per cause ancora in via d’accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta. L’impatto è stato violentissimo e i mezzi sono andati quasi completamente distrutti.

Il conducente della Bmw ha abbandonato l'auto ed è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce mentre, sul posto è intervenuto il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e gli operai della A10. L’autostrada è rimasta chiusa fino alle 9 di ieri.