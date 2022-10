Incendio camper ad Arma di Taggia: rose e una lettera sui resti della sedia a rotelle di Eliana Crema

Da diversi anni la signora Crema viveva in questo camper a ridosso della pista ciclabile. La sua è stata una vita difficile, non poteva più camminare a causa di una malattia e aveva bisogno d'aiuti. Il caso della donna era conosciuto ai servizi sociali del Comune. Stando ad alcune indiscrezioni pare che in passato lei avesse chiesto una casa per lasciare la strada. In questi anni aveva vissuto in più parcheggi sul territorio comunale, fino ad arrivare in quest'ultimo posteggio.

In queste ore, il fatto di cronaca ha creato aspre polemiche su Facebook, non solo per le condizioni in cui viveva la signora Crema ma anche per il cane che le teneva compagnia. Il corpo dell'animale è rimasto tra i resti del mezzo per un paio di giorni, prima di essere rimosso dal personale di ASL 1. Chi ha avuto modo di conoscere questa donna ne ha parlato come di un'anima buona che chiedeva solo un po' di attenzione. I fiori e la lettera sono stati lasciati nelle ultime ore da parte di chi l'aveva conosciuta e oggi non riesce a capacitarsi per questa morte.



Nello scritto ai piedi della sedia a rotelle si legge: "... non siamo stati capaci ad aiutarvi con profonda tristezza nei nostri cuori, con amore e perdono, riposate in pace".