Coronavirus: numeri in calo come ogni lunedì ma importante l'ulteriore discesa del tasso di positività

Sono 328 i nuovi positivi covid in regione, come sempre in calo al lunedì per il numero inferiore di tamponi eseguiti. Sono stati 38 nella nostra provincia, 75 nel savonese, 155 a Genova e 60 a Spezia.

Sono stati 2.085 i tamponi effettuati, dei quali 267 molecolari e 1.818 antigenici rapidi. Il tasso di positività è oggi in calo al 15,73%, circa un punto percentuale in meno di ieri.

Anche oggi nessun morto in regione ma, in provincia di Imperia sono aumento i ricoverati: 27, ovvero 4 in più di ieri ma nessuno in terapia intensiva. In regione sono 240, 17 in più di ieri e 6 (-1) in terapia intensiva.

Sono 9.861 le persone in isolamento domiciliare, 34 in meno di ieri.

In allegato il bollettino odierno e l’aggiornamento sulle vaccinazioni