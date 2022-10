Sanremo: 'Percorsi Orientamento' di ottobre per gli studenti dell’istitutoTuristico e Sociosanitario

Il mese di ottobre ha visto lo sport protagonista a Sanremo e questo ha permesso agli studenti del Ruffini-Aicardi, in particolare dei corsi turistico e sociosanitario di partecipare all’organizzazione e svolgimento di importanti eventi, utili per i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento).

"I PTCO - dicono le professoresse Silvia Borga e Katya Renda Paolino - sono parte integrante del percorso scolastico, si svolgono prevalentemente nel triennio, oltre il normale orario scolastico e sempre con la supervisione di alcuni docenti, e sono considerati anche in sede di Esame di Stato. Grazie alle numerose convenzioni che il nostro istituto ha avviato da anni con enti pubblici e privati del territorio, riusciamo a offrire ai ragazzi opportunità interessanti, coinvolgendoli nei numerosi eventi che si svolgono a Sanremo. Il mese di ottobre, in particolare, ci ha permesso di collaborare con varie manifestazione sportive quali la Festa dello Sport, il 38° Memorial Tessitore e il 37° Sanremo Rallye Storico, inserendo gli studenti in attività organizzative, di accoglienza del pubblico e degli atleti. Sicuramente un modo molto apprezzato dagli studenti per mettere in pratica quanto studiato a scuola nelle materie professionalizzanti quali Economia Turistica, Lingue straniere, Tecniche di comunicazione”.