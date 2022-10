Sanremo: Michele La Ginestra, il don di 'Canonico' ieri a Messa dall'amico don Fabrizio Gatta (Foto)

Ieri pomeriggio alla celebrazione domenicale a San Siro ha partecipato anche Michele La Ginestra, protagonista di ‘Canonico’, la prima serie tv interamente prodotta e trasmessa da TV2000 che racconta la vocazione adulta di un ex pilota di linea divenuto sacerdote.

Michele La Ginestra, in questi giorni impegnato a Pietra Ligure con le riprese della seconda serie in onda a marzo 2023, ieri ha approfittato per passare da Sanremo e riabbracciare don Fabrizio Gatta, viceparroco della basilica concattedrale, suo amico da più di quarant’anni, insieme al quale ha mosso i primi passi nello spettacolo, ovviamente partecipando alla Santa Messa.

Michele La Ginestra, attore di successo in teatro, basti ricordare il suo ‘Rugantino’ al Sistina di Roma, e di tanti programmi e spot televisivi, è un volto molto amato anche dal mondo cattolico per il suo impegno convinto e concreto in una coerente vita di fede al punto di essere stato scelto per condurre l’incontro dei centomila adolescenti con Papa Francesco in piazza San Pietro lo scorso 18 aprile.