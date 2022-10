Sanremo: da domani alle 18 riapre la Piccola Biblioteca della Pigna in piazza Capitolo

A partire da domani, martedì 18 ottobre, la Piccola Biblioteca della Pigna riprenderà le aperture al pubblico secondo l'orario invernale: tutti i martedì dalle ore 15 alle 18 e tutti i sabati dalle 10 alle 12. La biblioteca, sita in piazza Capitolo ai civici 1 e 5, è espressione dell'Accademia della Pigna e offre in consultazione gratuita i suoi fondi di libri su vari argomenti tra cui la storia e cultura locale, la storia e l'arte medievale e moderna, la musicologia, le religioni e l'esoterismo, i classici della letteratura internazionale, etc. Il prestito è riservato agli associati.

Recentemente la biblioteca si è arricchita di tre fondi donati dalle famiglie di studiosi sanremesi: il fondo di classici greci e latini del prof. Cesare Trucco, libri provenienti dallo studio dell'archeologo Giordano Ballardini e un ricco fondo di storia matuziana appartenuto al dottor Gastone Lombardi.

Un invito a visitare le collezioni librarie contenute in questo piccolo-grande scrigno della Pigna.