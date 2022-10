Menzione speciale per un'azienda agricola di Borgomaro alla 'Fabbrica del Paesaggio' di Foligno

Alla 13a edizione della manifestazione 'La Fabbrica nel Paesaggio' che ogni anno si svolge a Foligno, menzione speciale per l'azienda agricola 'Podere del Maro' della cui candidatura è stato promotore il Club per l'UNESCO di Sanremo, presieduto dall'Ing. Ciro Esse.

La Fabbrica nel Paeesaggio è il più importante concorso internazionale di progettazione urbanistica e riqualificazione paesaggistica promosso dalla Federazioni Italiana ed Europea dei Club e Centri per l'UNESCO. Nato nel 2010 su iniziativa del Club di Foligno, nelle 13 edizioni svoltesi nella cittadina umbra, ha selezionato e premiato recuperi, interventi, restauri affini agli ideali di sostenibilità e tutela UNESCO.

Il Club per l' UNESCO di Sanremo ha fortemente sostenuto, nel 2022 , la candidatura dell'Azienda Agricola Podere del Maro, situata a Borgomaro, 250 m slm di altitudine, piccolo borgo alle spalle di Imperia con meno di 1.000 abitanti lungo la valle del fiume Impero che unisce la Liguria al Piemonte attraverso il colle di Nava, che rappresenta il frutto di un progetto di due giovani ragazzi milanesi, spinti dalla forte volontà di salvaguardare e valorizzare le risorse agricole e paesaggistiche del territorio locale.

I giovanissimi Matilde Pileri e Marco Guzzetti, laureati in tutt’altro, filosofia lei ed economia lui, al termine degli studi universitari nel 2018 decidono di attualizzare nel nuovo millennio la tradizione contadina dei nonni con un percorso imprenditoriale di agricoltura sostenibile e circolare. Ma il loro obiettivo di: “Contribuire attivamente alla conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, dare dunque il proprio contributo ai fini della salvaguardia del territorio rurale, delle aree interne e al tempo stesso creare i presupposti per una nuova economia locale, riducendo il peso della loro impronta ambientale”.

Le tre principali vocazioni/attività dell’azienda sono: la coltivazione di vigneti utilizzando unicamente vitigni autocnoni di Vermentino, Pigato, Ormeasco, Granaccia e la relativa produzione di vini naturali vinificati quindi al fuori dei disciplinari DOC e IGT, la coltivazione di olivi e la produzione di olio extra vergine monocultivar taggiasca, estratto a freddo da olive non trattate; l'attività di ristorazione in un'osteria/vineria ubicata nel centro storico del paese , dove è possibile degustare tutti i loro vini accompagnati da una cucina attenta alla sostenibilità dei prodotti agricoli e di supporto alle produzioni agricole biologiche locali.

“Azienda agricola che ha ampliato e conservato gli storici terrazzamenti della costa ligure, con miglioramento dell'aspetto paesaggistico e della tenuta idrogeologica, adottando tecniche di coltivazione biologica e vinificazione naturale nel rispetto della eco sostenibilità ambientale”: questa la motivazione della giuria del Concorso, presieduta dall'architetto Teresa Gualtieri, Presidente Nazionale dei Club UNESCO e coordinata da Angelo Paladino, Presidente dell'Osservatorio Europeo del Paesaggio, la cui commissione di valutazione ha selezionato il progetto tra i 19 pervenuti da tutta Italia.

E' grande la soddisfazione per il riconoscimento ottenuto non solo da parte dei due giovani imprenditori locali ma anche del Presidente del Club per l'UNESCO di Sanremo Ing. Ciro Esse e di tutti i Soci; peraltro nelle edizioni passate del Concorso hanno ricevuto un attestato di Menzione Speciale altre canditature proposte dal Club matuziano - l'Azienda Agricola Tenuta Selvadolce di Aristide Blancardi in Bordighera (2019) e Casa Balestra di Molini di Triora (2020).