Imperia: Erasmus, esperienza a Riga in Lettonia per dieci alunni e due docenti del Liceo Viesseux

Un gruppo di dieci alunni di Imperia e due docenti del Liceo Viesseux di Imperia ha l’opportunità di fruire di un’esperienza Erasmus a Riga, ospite di una scuola lettone per una settimana di full immersion in una dimensione scolastica internazionale, con la partecipazione di rappresentanze di quattro altri paesi europei. L’iniziativa, finanziata con i fondi comunitari, si inserisce nelle attività formative internazionali promosse dal Liceo Vieusseux a beneficio dei suoi studenti e fa parte degli scambi previsti dal Progetto ‘Volunteers for hope’.

La permanenza di una settimana in Lettonia sarà dedicata ad approfondire competenze valoriali comuni, anche attraverso il confronto reciproco tra pari e tra sistemi didattici. L’utilizzo necessario dell’inglese come lingua veicolare costituisce un di più di ogni mobilità Erasmus. La Presidenza del Vieusseux ha ringraziato i docenti che hanno saputo coinvolgere la scuola e offrire agli studenti esperienze di pregio.

La prossima mobilità del progetto sarà tenuta in Italia, al Liceo di Imperia, nel mese di maggio prossimo, con la partecipazione di delegazioni di studenti e docenti da tutti e sei le nazionalità coinvolte.