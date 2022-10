Il mondo della floricoltura si confronta a Sanremo tra economia e ambiente: “Non abbiamo mai mollato, il risultato è nei nostri 150 anni di storia” (foto e video)

Giornata di analisi, incontro, confronto e studio per il mondo della floricoltura che oggi si è dato appuntamento al Museo Civico di Sanremo per il convegno che ha riunito esperti, imprenditori e rappresentanti politici. Sul tavolo le grandi sfide contemporanee di un mondo stretto tra il desiderio di ritagliarsi il meritato spazio nel mercato internazionale e le difficoltà di un periodo a dir poco ostile per chi fa impresa.



“Sanremo è floricoltura” ha l’obiettivo di instaurare un dialogo sul presente e il futuro del fiore alla luce delle nuove sfide che devono coniugare economia e ambiente. I relatori hanno toccato i temi più disparati, dai singoli prodotti al Mercato dei Fiori, dalla sostenibilità alla ricerca.

All’incontro hanno preso parte anche il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, e l’assessore all’Agricoltura di Regione Liguria, Alessandro Piana.

La diretta

Le interviste

Il programma di “Sanremo è floricoltura”

9:45 registrazione ospiti

10 saluti istituzionali e introduzione all'evento: Sara Tonegutti, Assessore alla Floricoltura del Comune di Sanremo

10:20 Gianfranco Croese, Florcoop: “La riscoperta delle fronde”

10:30 Anna Asseretto, A&G Sanremo: “Le succulente in vaso e da reciso”

10:40 Stefano Alì, coltivatore: “Il re dei fiori di Sanremo: il ranuncolo”

10:50 Andrea Mansuino, Mansuino srl: “L’ibridazione e innovazione varietale: l’importanza nella nostra floricoltura”

11.00 Paolo Di Massa, Diemme Export: “Nuovi prodotti, logistica e sostenibilità”

11:10 Andrea Gorlero - Franco Barbagelata AMAIE Energia: “Il Mercato dei fiori di Sanremo tra passato e futuro”

11:30 Riccardo Jannone IRF: “L'innovazione sul territorio”

11:50 Barbara Ruffoni CREA OF Sanremo: “La sostenibilità in floricoltura: il ruolo della ricerca”

12 Tavola rotonda: Alberto Biancheri Sindaco di Sanremo, Alessandro Piana assessore all'Agricoltura Regione Liguria, Gianluca Boeri IRF, Mariangela Cattaneo IRF, Luca De Michelis Distretto Florovivaistico della Liguria, Modera Alessandro Lanteri, Direttore Flornews Liguria

13 Aperitivo