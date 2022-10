Coronavirus: il bilancio del Principato di Monaco, 74 nuovi casi e tasso di positività in calo nell'ultima settimana

Come ogni settimana ecco il bilancio sanitario del Principato di Monaco in ambito Covid, che vede arrivare a quota 14.808 le persone colpite dal Coronavirus dall’inizio della pandemia. Nello stesso periodo sono state 14.680 quelle guarite.

La scorsa settimana sono stati rilevati 74 nuovi casi positivi al Covid-19. Sono 9 i pazienti in ospedale, dei quali nessuno è in cura in terapia intensiva. Sono invece 43 le persone seguite a casa.

Sono 1.113 i tamponi eseguiti nell’ultima settimana per un tasso di positività pari al 14%. Il tasso di incidenza, ovvero il numero di persone positive basato su 100.000 persone nel periodo degli ultimi 7 giorni è di 189 (in calo rispetto ai 235 della settimana precedente).