Asl 1 Imperiese: nuove nomine, ecco il Direttore Sanitario e Amministrativo, conferma per il Socio Sanitario

Sono stati firmati questa mattina i provvedimenti di nomina, di durata triennale, del nuovo Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Socio Sanitario di Asl1 che affiancheranno il Direttore Generale Dott. Luca Filippo Maria Stucchi nel suo mandato.

Da domani, a ricoprire la carica di direttore sanitario, al posto del Dott. Mauro Maccari, sarà il dottor Carlo Alberto Paolo Tersalvi già Ds dell'Ats Bergamo, Ats Sette Laghi di Varese e Asl Como, oltre che già direttore medico di diversi presidi ospedalieri lombardi, tra cui, prima di sbarcare in provincia di Imperia, direttore medico del presidio ospedaliero di Desio e Carate/Seregno ad interim, in ASST Brianza. Nel ricco curriculum del dott. Tersalvi, spicca l'attività di medico cooperante sotto l'egida del Ministero degli Affari Esteri e dell'Unicef, in Uganda e Ruanda, a cavallo degli anni '80 e '90 del secolo scorso.

Mentre la dottoressa Maria Elena Galbusera, a partire dal 1° novembre, sarà il nuovo direttore amministrativo di Asl1 al posto della dott.sa Elisabetta Nigi. La dottoressa Galbusera arriva da Areu Lombardia dove, come ultimo incarico, ha ricoperto la posizione di Direttore della Struttura Complessa Economico Finanziario e Direttore ad interim S.C. Controllo di Gestione, oltre ad essere stata Direttore Amministrativo della ASST di Monza.

Una conferma invece, per il dott. Roberto Predonzani, Direttore Socio Sanitario di Asl1, che vanta una lunghissima esperienza sul territorio.

“Colgo l'occasione per salutare e ringraziare – afferma il Dott. Luca Filippo Maria Stucchi Dg di Asl1 - la dott.sa Nigi e il dott. Maccari per il lavoro svolto con impegno per Asl1 ed esprimere ad essi la mia sincera gratitudine. Do invece il benvenuto alla dottoressa Galbusera e al dottor Tersalvi, due ottimi professionisti, che mi affiancheranno nella gestione della sanità dell'estremo ponente ligure, in cui ci attendono sfide importanti”.