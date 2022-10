Bordighera: venerdì la scomparsa di Mariuccia Alborno, il saluto commosso di Mara Lorenzi

“In tanti desideriamo dare un saluto commosso e grato a Mariuccia Alborno, che ci ha lasciati venerdì scorso all’età di 94 anni e dirle che non la dimenticheremo”. Interviene così Mara Lorenzi, Consigliere comunale di Bordighera nel salutare una donna che era conosciuta e ben voluta da tutti nella zona.

“Le abbiamo voluto bene per tanti motivi. Fino al suo ultimo giorno l’abbiamo conosciuta come persona solare, indipendente, di grande apertura mentale, cosmopolita, immersa nelle questioni contemporanee, opinionata e pugnace, a testimonianza i ritagli di quotidiani che ha lasciato sul suo tavolo da lavoro. Da buona emiliana era simpaticissima, aveva il dono della battuta e coltivava l’ospitalità come principio e come piacere. Amante della letteratura di ogni derivazione, c’è chi la ricorda per le citazioni delle poesie di Kipling e chi ricorda con lei gli scambi di romanzi di Ken Follett. Sempre fedele e devota ai valori civici e familiari che aveva condiviso con il marito Mario, architetto famoso, lascia a Bordighera la preziosa eredità dei suoi quattro figli”.

“A Simona, Chicco, Silvia, e in particolare a Pietra, amica carissima e ispiratrice e collaboratrice indispensabile – termina Mara Lorenzi - diciamo tutto il nostro affetto in questo momento doloroso. E così ai loro giovani Filippo, Emilia, ed Alice che dicono addio a una nonna molto speciale”.