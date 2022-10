Vela: quattro giorni fantastici a Sanremo al Campionato Europeo Classe L30

Il Campionato Europeo L30 Eurosaf è stato gestito dallo Yacht Club Sanremo con diverse condizioni di vento, da debole a medio e leggermente più forte. Trionfo per le barche ungheresi con un primo ed un secondo posto. L'ucraino conquista il terzo gradino del podio.



"È stata davvero una bella settimana di competizione - si spiega nel comunicato -, un momento sociale e di amicizia tra i concorrenti. Sei le nazioni partecipanti che si sono incontrate a Sanremo, accompagnate da un bellissimo sole e buone condizioni meteorologiche. Tranquilo di Attila Bakonyi è il vincitore con un punteggio fantastico, cinque primi due secondi e un terzo. L30 è una barca perfetta per le regate, veloce, divertente e facile. Lo Yacht Club Sanremo è felice di aver aperto la stagione autunnale con questo simpatico evento. La lunga stagione del Club riparte tra 15 giorni con la prima tappa del Campionato Invernale West Liguria, il tradizionale Trofeo Grimaldi, appuntamento tra lo Yacht Club di Monaco e lo Yacht Club Sanremo con tappa a Ventimiglia. Alcuni armatori della Classe L30 hanno deciso di rimanere nella città dei fiori per la Winter Series in concomitanza con la Dragon".