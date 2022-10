Pallanuoto, c'è il calendario di Serie A2 maschile: Rari Imperia andrà a Torino all'esordio

Venti giorni al via della nuova stagione di Serie A2 maschile e, con la pubblicazione dei calendari FIN, Rari Nantes Imperia ha conosciuto il percorso che la attenderà in questa stagione.

Per la terza volta negli ultimi quattro anni, i giallorossi cominceranno il proprio campionato alla 'Monumentale' di Torino. L'esordio casalingo invece sarà il 12 novembre contro Chiavari Nuoto. Ultima giornata prevista per il 13 maggio in casa del Como Nuoto.

Le squadre si fermeranno per la pausa natalizia tra il 18 dicembre 2022 e il 13 gennaio 2023; week-end di riposo al termine del girone di andata (11-12 febbraio 2023), oltre a due soste in aprile.