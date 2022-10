Pallacanestro: sconfitta esterna del Bc Ospedaletti falcidiato dalle assenze, Lupi "Pensiamo al futuro"

Villaggio Sport-BC Ospedaletti 53-37 (12/3, 9/12, 12/10, 20/12)

Bc Ospedaletti: Paganini 13 Formica 12 Giuliano 5 Caridi 3 Ferraris 2 Blasetta 2 Morone, Romani. All. Lupi Ass. Cotterchio.

Trasferta senza punti per il Bc Ospedaletti in quel di Cogorno contro i vice campioni dello scorso anno. Gli uomini di coach Lupi senza ben 4 giocatori, gli infortunati Bedini e Rudian e gli indisponibili Vivo Colombo. Lottano, difendono duro ma, ancora una volta le percentuali non li aiutano. Il risultato è stato in bilico fino a 4 minuti dalla fine ma il completamento della rimonta non riesce e i padroni di casa con le tre bombe finali rendono il divario più ampio ma non veritiero.

Da segnalare l'ottima prova dei tre 2005 schierati che migliorano di partita in partita. “Non si può andare all'assalto con i ‘fucili’ di plastica – dice coach Lupi – una metafora che calza a pennello. Le assenze hanno pesato ma voglio elogiare questi ragazzi per la prova difensiva e per l'impegno messo in tutto il match. Dobbiamo solo lavorare e non farci condizionare da questi primi due match persi”.