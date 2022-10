Pallacanestro: netta sconfitta del Bvc Sanremo a Chiavari nella seconda giornata di Serie D

Aurora Chiavari - Bvc Sanremo 105-34 (27-10, 35-2, 18-10, 25-12)

Aurora Chiavari: Elia, Gotelli 5, Solari 12, Costa 13, Deli 7, Bafico, Enoyeze 20, Menegatto 2, Scibola 8, Seganti 4, Folli 16, Sall 18. Coach: Marenco.

Bvc Sanremo: Tavanti, Markishiq Denis 7, Gallo 2, Tacconi Daniele 2, Deda 17, Genovese, Gastaud 2, Todaro 4. Coach: Alessandro Deda.

Un Bvc Sanremo con molte assenze, Davide Tacconi in particolare, ha subito una dura lezione sul parquet dell’Aurora Chiavari, squadra sicuramente molto forte ma non così da giustificare il divario nel punteggio a fine match.

“Complimenti agli avversari - spiega Alessandro Deda, presidente/allenatore/giocatore del Bvc Sanremo - che sono stati superiori in ogni aspetto del gioco. Da parte nostra avevamo diverse assenze importanti per motivi di salute e lavoro, ma non è assolutamente una giustificazione per la pochezza messa in campo oggi. Testa bassa e continuiamo a lavorare in allenamento”.