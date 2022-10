Judo Sanremo Kumiai sul tetto d’Italia nel Trofeo Italia di Pescara (foto)

Ottime prestazioni dei judoka sanremesi nelle categorie maschili, il primo a scendere in materassina è stato nei 66kg Erik Semanjaku che approda in finale suggellando una serie di vittorie prima del termine del tempo regolamentare dove conquista la medaglia d'argento contro un fortissimo atleta pugliese.

Nella seconda parte della giornata i due pesi massimi Alessio Maiano e Leonardo Moroni che conquistano rispettivamente il terzo e il primo posto in un turbolento girone all'italiana, Errique Corneli è stato l’ultimo a entrare in materassina e nonostante una serie di vittorie vede arrivare una squalifica per un’infrazione per un regolamento arbitrale.

Al termine della giornata il Judo Sanremo Kumiai si classifica al primo posto come società al trofeo Italia di Pescara.

Nella giornata di domenica che vede competere le nostre tre atlete la prima a gareggiare è stata Marini Federica che ritorna sul tatami dopo un lungo periodo di stop dovuto ad un infortunio, nonostante abbia combattuto un incontro onorevole si deve arrendere all'atleta piemontese con tre ammonizioni. Nella medesima categoria partecipano Viola Mura e Cristina Meluso, già nei primi posti della renking italiana, le quali conquistano la medaglia di bronzo incanalando una serie di vittorie mostrando un judo di ottimo livello.

Al termine di queste cinque tappe del circuito Italia i judoka: Erik Semanjaku, Alessio Maiano, Leonardo Moroni , Viola Mura, Cristina Meluso acquisiscono i punti necessari per partecipare alla finale nazionale che si terrà il 5/6 novembre a Ostia Lido presso il Centro Federale Olimpico.

Al termine della prima giornata maschile del sabato il Judo Sanremo Kumiai si classifica al 1º posto tra le società e nella giornata di Domenica femminile conquista il secondo posto.

I tecnici: Nino Scalzo, Andrea Scalzo, Ettore Guarnaccia, Pino Mastrorillo soddisfatti degli ottimi risultati dei propri atleti, portano così a casa un prezioso bottino in previsione delle finali nazionali di Novembre.