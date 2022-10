Calcio: Promozione, Serra Riccò corsaro a Ventimiglia, i genovesi vincono 2-1

Illude la partenza sprint del Ventimiglia che solo dopo 4' di gioco passa in vantaggio grazie a un bel lancio millimetrico sul piede di Sparma che entrando in area batte il portiere insaccando sul palo opposto. Da lì in poi, è solo Serra Riccò; approfittando di defezioni importanti a centrocampo dei frontalieri (Oliveri e Musumarra, solo in panchina per problemi fisici, Musumarra entrerà solo nella ripresa), la squadra ospite, si riverserà nella metacampo locale e già all'11' va vicino al pari cogliendo il palo con Draghici. La difesa ventimigliese, dà l'impressione di saper reggere agli avanti gialloblu; ma al 35' subisce il pareggio grazie ad una incursione sull'out sinistro di Monarda che da fondo campo mette in area un cross basso sul quale Ilardo interviene e tramuta in rete. Lo stesso Ilardo, al 42' direttamente su punizione da posizione angolata, fa partire una parabola sulla quale Scognamiglio respinge il tiro.



Nella ripresa, non cambia il trend della gara con gli ospiti che continuano a dirigere le operazioni e al 18' passano in vantaggio con Draghici il quale raccoglie dal limite dell'area ventimigliese un pallone che di precisione infila a mezz'altezza Haderbache (pochi minuti prima aveva sostituito in porta Scognamiglio).. Il Ventimiglia cerca di reagire e l'opportunità per pareggiare avviene al 42' quando dagli sviluppi di una punizione di Ventre, capita al giovane Bertone la palla gol; ma sul tiro, il portiere genovese Bulgarelli, respinge di piede deviando in angolo. Per la cronaca, la giornata no del Ventimiglia, si completa con l'infortunio di Giglio che dopo solo 10' dall'inizio della partita, si infortuna alla caviglia sinistra nel corso di un normale scontro di gioco: il ragazzo verrà trasportato in ambulanza verso l'ospedale per gli accertamenti del caso.



Queste le formazioni delle squadre.



VENTIMIGLA: Scognamiglio, Giglio, Allegro, Peirano, Akkioui, Ierace, Ala, Aretuso, Gambacorta, Ventre, Sparma. Sono subentrati: Haderbache, Comi, Musumarra, Rea, Bertone. Allenatore: Massullo.



SERRA RICCO': Bulgarelli, Valcavi, Monarda, Robotti, De Mattei, Vignolo, Spatari, Preti, Lobascio, Draghici. Sono subentrati: Barcellona, Fossa, Iraci. Allenatore: Repetti.



Arbitro: Filippo Morbelli (sez. Albenga). Assistenti: Claudio Costantino e Jetmir Hasa (Sez. Albenga).