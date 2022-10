Calcio, 'manita' della Sanremese al Derthona (5-1): i matuziani tornano a sorridere al 'Comunale'

SANREMESE – DERTHONA 5-1 (3’ Rizzo; 22’, 86’ Gagliardi, 41’ Camilli, 58’ Aperi – 32’ Romairone)

La Sanremese rifila una 'manita' al Derthona e torna alla vittoria al 'Comunale' mantenendosi in scia al Sestri Levante capolista, nella nona giornata di Serie D. Riesce quasi tutto alla formazione di Giannini che ha dato una impronta marcata alla squadra.

Primo tempo divertente al ‘Comunale’ come raramente era capitato in questa stagione. Quattro reti di pregevole fattura, una traversa e almeno quattro nitide occasioni totali, tra Sanremese e Derthona, per arrotondare quello che è il 3-1 parziale. Pronti, via e i ragazzi di Giannini vanno in gol con Rizzo che incorna il cross di Secondo: seconda rete di fila per il fantasista catanese. I padroni di casa producono occasioni in serie alla ricerca del raddoppio: Gagliardi si ‘mangia’ il più clamoroso dei gol a porta vuota ma si rifà poco dopo, pennellando una punizione alla ‘Roby Baggio’ per il 2-0. Dallo spigolo destro dell’area di rigore, la sfera bacia il palo interno e poi si insacca.

Reagisce il Derthona che fa tremare la traversa con Saccà da buonissima posizione. Gli ospiti, alla prima della nuova gestione Chezzi in panchina, riaprono l’incontro con una spettacolare rovesciata di Romairone che schiaccia la palla sul terreno scavalcando così Tartaro.

Prima dell’intervallo, però Camilli si prende finalmente la scena: il centravanti riceve l’imbucata di Rizzo e, appena dentro l’area, fa secco Fiory. Il centravanti, piuttosto deludente in questo inizio stagione, viene festeggiato dall’intero gruppo.

L’attaccante è protagonista anche nella ripresa quando, dal fondo, serve Aperi che, col tacco, rifila il poker per il sesto gol personale in stagione. Calano i ritmi ma, prima del triplice fischio, Gagliardi inventa un altro gol d’autore su punizione dai 30 metri. E’ il 5-1, è festa biancoazzurra per la ‘Sanre’ che torna al successo interno dopo tre 1-1 consecutivi.

SANREMESE – Tartaro; Maglione, Mikhaylovsky, Bechini, Secondo (66’ Ricossa); Valagussa, Basso (82’ Giuffrida), Gagliardi; Rizzo (85’ Pellicanò), Camilli (70’ Del Barba), Aperi (71’ Marchisone).

DERTHONA – Fiory; Agazzi, Saccà (56’ Turchet), Ciko, Manasiev cap., Tambussi, Procopio, Romairone, Giannone, Soplantai, D’Arcangelo (56’ Gomez). All.: Chezzi

Ammoniti: Procopio (D)

Recupero: 1’ primo tempo e 3’ nel secondo