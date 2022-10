Trasferta vittoriosa per l'Imperia: i neroazzurri sconfiggono in rimonta il Rapallo

Vittoria in trasferta per l'Imperia, che oggi pomeriggio ha battuto il Rapallo per 1-2.

Ecco la cronaca della partita:

Primo tempo

1' Partiti

9' Punizione dal limite per il Rapallo. Fallo di Ravoncoli che si prende anche il giallo

10' Calcia l'ex Canovi, Cella si salva parando sotto l'incrocio

14' Melandri si mangia il vantaggio. Gran palla di Bourkaa per il 7 che arriva perfetto a centro area, ma da pochi metri manda alto sopra la traversa

24' Corner di Sancinito verso la porta, Luppi respinge

25' Melandri sponda per Taddei che calcia male. Riparte il Rapallo e Sancinito è costretto al fallo da ammonizione

29' Ammonito anche Giglio

34' Rapallo in vantaggio. Grande sponda di Ferretti per Ozuna che con un tiro non irresistibile batte Cella e sigla l' 1 a 0

45' Due di recupero

47' Finisce così il primo tempo. Imperia sotto 1 a 0

Secondo tempo

1' Via alla ripresa senza sostituzioni

3' Fuori Cassini dentro Jebbar, primo cambio Imperia

5' Fuori Cernaz per Ordisci, ammonito mister Lupo

8' Giallo a Casanova

14' Dentro anche Polisena per Plando. Ordisci si sposta a fare il terzino

19' Chiappe ammonito per un fallo su Melandri

20' Il pareggio dell'Imperia. Sancinito con una punizione da lontano beffa Luppi. 1 a 1

21' Giallo a Scarf per un fallo su Giglio

25' Jebbar entra in area, scarica su Melandri che calcia da posizione defilata. La difesa di casa respinge in angolo

26' Fuori Ferretti dentro Cristiani

29' Out Costa, in Vianson

36' Gooool, goool, goool, il vantaggio dell'Imperia. Contropiede portato avanti da Bourkaa che serve alla perfezione Jebbar, il 19 approfitta di un buco difensivo e trafigge in diagonale Luppi. 1 a 2

37' Cambio per il Rapallo. Fuori Canovi, dentro De Cillis

45' Cinque di recupero, ammonito Taddei

47' Traversa Rapallo. Punizione ben calciata da Casanova, devia la barriera e palla che sbatte sul montante lungo

48' Ammonito anche Cella per perdita di tempo

49' Melandri da buona posizione calcia alto

50' Finisce così l'Imperia vince 1 a 2 a Rapallo in rimonta. Decisivi i gol di Sancinito, su punizione, e Jebbar

Il tabellino

Rapallo 1 - Imperia 2

Ammoniti: 9' Ravoncoli, 25' Sancinito, 29' Giglio, 50' Lupo (all.), 53' Casanova (R), 64' Chiappe (R), 66' Scarf (R), 90' Taddei, 93' Cella

Marcatori: 34' Ozuna (R), 65' Sancinito, 81' Jebbar

Le formazioni

Rapallo: Luppi, Scarf, Costa (74' Vianson), Chella, Chiappe, Canovi C., Ferrari, Canovi (82' De Cillis), Ferretti (71' Cristiani), Casanova, Ozuna. A disposizione: Ravetto, Guernieri, Siddi, Patini, Cristiani, Vianson, Matarozzi, De Cillis, Cova. Allenatore: Di Somma

Imperia: Cella, Ravoncoli, Plando (59' Polisena), Guida, Bourkaa, Sancinito, Taddei, Giglio, Cassini (48' Jebbar), Cernaz (50' Ordisci), Melandri . A disposizione: Bova, Paraschiva, Lanteri, Minasso, Fatnassi, Panaino, Polisena, Jebbar, Ordisci. Allenatore: Cernicchiaro

Arbitro: Andrea Fanciullacci

Assistenti: Enrico Conio e Giuseppe Nicolosi.