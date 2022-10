Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 16 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

Performance storico teatrale che ripercorre negli stessi luoghi il periodo in cui Camillo Benso di Cavour viene nominato Direttore dei lavori per la costruzione della cittadella fortificata al confine

DOMENICA 16 OTTOBRE

SANREMO

9.00. 6° Torneo Freesby Yup – Memoriale Fulvia Pavone: torneo giovanile internazionale di softball. Pian di Poma



10.00. 38° Sanremo Volley Cup - Memorial Tessitore: torneo Under 15 maschile. Mercato dei Fiori

11.00. ‘2022 Eurosaf L30 Class European Championship’: competizione velica nello specchio antistante la città. A cura dello Yacht Club Sanremo (più info)



16.30. ‘Sopravvivere alle nuove bollette’: chiacchierata-spettacolo condotta da Antonio Cajelli, educatore finanziario. Evento a cura della Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi. Teatro del Casinò, ingresso gratuito

18.00-22-00. Master Class di canto condotta da Veronica Seriani. Bahama Star, Valle Armea 61 a Bussana, info 380 7098908



21.00. In occasione del bicentenario della nascita di César Franck, concerto per organo del musicista francese eseguito dall’organista Domenico Severin. A cura della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo. Basilica di San Siro, ingresso libero

IMPERIA

9.00-19.00. Fiera di San Francesco nel centro storico di Porto Maurizio



9.30. Mec, Medical Emergency Camp: gara di soccorso sanitario tra pubbliche assistenze di tutta Italia. Campo base presso la struttura di accoglienza dei padri Giuseppini alla Fondura di Porto Maurizio, anche domani (più info)



14.00. Escursione pomeridiana nella valle dei Faraldi accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino (circa 9 chilometri con 250 metri di dislivello). Ritrovo al parcheggio del pump track di Imperia, info al 337 1066940 anche via whatsApp

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



VENTIMIGLIA



15.00 & 16.30. ‘Cavour torna al Forte’ (2 repliche): performance storico teatrale di LIBER theatrum che ripercorre proprio negli stessi luoghi il breve periodo in cui Camillo Benso di Cavour viene nominato Direttore dei lavori per la costruzione della cittadella fortificata al confine. Forte dell’Annunziata, info 338 6273449

BORDIGHERA



17.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

18.00-19.30. Mostra del pittore Franco Biga. Sede dell'U.C.D./ANPI in via Al Mercato 8 (fino al 23 ottobre)

OSPEDALETTI

8.30. In occasione dei festeggiamenti per i 150 anni della linea ferroviaria Voltri/Ventimiglia, 1ª Ciclo-Passeggiata non competitiva aperta a tutti, con percorso dalla ex Stazione di Ospedaletti alla ex Stazione di Taggia/Arma e ritorno, ripercorrendo il vecchio tracciato ferroviario. Pranzo alle ore 13 ad Ospedaletti. Iscrizioni aperte dalle 8.30, mentre la partenza è alle ore 10 (15 euro per adulti e 10 euro per i minori di 12 anni)



10.00-18.00. ‘Giornate FAI d’Autunno’: visite alla Casa e Collezione Laura a Villa San Luca a cura del Gruppo FAI Giovani e della Delegazione FAI di Imperia. Via Camillo Benso Conte di Cavour 40 (maggiori informazioni a questo link)

TAGGIA

8.00-18.30. Mercatino di antiquariato collezionismo e curiosità. Viale delle Palme ad Arma

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-17.30. Mercatino con prodotti tipici, artigianale, banchi con ceramiche, creazioni di tessuti ‘upcycled’, prodotti naturali di produzione locale come cosmetici naturali, miele, pane e verdure e tanto altro + Musica jazz a cura di Fabio Bruccoleri (chitarra) e Giuseppe Fabris (voce-sax). Piazza Vittorio Emanuele

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CAMPOROSSO



9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante’ in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

10.00. 5ª Stracamporosso - Memorial Monica Ligustro: gara non competitiva di 7,5 Km a cura dell’Associazione Culturale Eventi Benefici (omaggio a tutti i partecipanti + Rinfresco e premiazione a fine corsa). Raduno dalle ore 8.00 presso il Palatenda di Bigauda, info 345 8517448 (più info)

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

CIPRESSA

11.00. ‘Festivalito di tango’ (ultimo giorno di tre dedicati al celebre ballo): brunch (misto colazione-pranzo). Chiesa Fortezza e piazza antistante. Frazione Lingueglietta, info +41(0)793316121 (servizio navetta dalla piazza della chiesa di Cipressa alla piazza di Lingueglietta)



DOLCEACQUA



15.30. In occasione del Trofeo Nazionale Miglior Sommelier del Rossese 2022, organizzato da Ais Liguria, masterclass di approfondimento sul Dolceacqua tenuta dal produttore Filippo Rondelli sulle Nomeranze del Dolceacqua e dall’enologo Fabio Corradi sul contesto ambientale di elezione del vitigno rossese + degustazione di 17 etichette di Dolceacqua raccontate da due degustatori d’eccezione Antonello Maietta e Augusto Manfredi. Castello dei Doria (più info)



18.00. Inaugurazione mostra dedicata a Giovanni Morscio a 50 anni dalla scomparsa realizzata da Frank Vigliani, restauratore e conoscitore di Morscio. Pinacoteca Morscio a Palazzo Luigina Garoscio (2° piano), Via Doria 10 (fino al 30 novembre, tutti i sabati e le domeniche dal oltre che a lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

10.00-18.00. ‘Giornate Fai d’Autunno 2022’: visita alla scoperta della storia, dell'arte, della cultura di Pieve di Teco a cura del Gruppo FAI Giovani di Imperia, Delegazione FAI di Imperia (maggiori informazioni a questo link)

PONTEDASSIO

10.30. Festa d’Autunno a cura della Proloco di Pontedassio: gioco delle bocce quadre in piazza del paese + alle 12.30, pranzo a base di polenta e cinghiale con altre golose specialità di stagione + dalle 14, degustazione di caldarroste, prenotazione al numero 371 3733942

TRIORA

10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)



FRANCIA

MONACO

9.30-18.00. 53° Concorso internazionale di Bouquet con tema ‘Il colore nella moda’, organizzato dal Garden Club di Monaco. Sotto l'altro patrocinio di S.A.S. il Principe Sovrano di Monaco e la Presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover. Tunnel Riva (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

15.00. Concerto dei giovani cantanti russi dell'Accademia dell'Opera di Monte-Carlo. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

18.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, ‘Déjanire’ con Kazuki Yamada (regia), Kate Aldrich (mezzo-soprano), Julien Dran (tenore), Anaïs Constans (soprano), Jérôme Boutillier (baritono), Anna Dowsley (mezzo-soprano) e il Coro dell'Opera di Monte-Carlo con Stefano Visconti (direttore di coro). In programma: Saint-Saëns. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



9.00-17.30. ‘La Prom’ du Cœur’: evento di beneficenza organizzato per il 7° anno consecutivo dall'Automobile Club di Nizza e dalla Costa Azzurra in collaborazione con l'Association Enfants Cancers et Santé con l’obiettivo di raccogliere fondi possibili, effettuando giri a bordo di auto d'epoca o eccezionali, interamente devoluti all'associazione per finanziare progetti di ricerca e migliorare la vita quotidiana dei bambini pazienti dell'Ospedale Universitario di Nizza. Quai des Etats-Unis (più info)

10.00. ‘Les Journées impériales’: proiezioni, tavole rotonde, letture, spettacoli e concerti per stabilire lo status di Nizza come città imperiale. Musée Masséna, Centre Universitaire Méditerranéen, Quai Napoléon 1er e Cinémathèque de Nice (il programma a questo link)



