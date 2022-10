Sanremo: 38a Sanremo Cup Tessitore, nel weekend terzo atto in campo le giovani promesse azzurre

Sette tra le migliori squadre d’Italia della categoria e una delle più quotate equipe francesi danno vita in questo terzo weekend di ottobre, presso l’impianto sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea, al terzo e ultimo atto della 38esima Sanremo Volley Cup Memorial Dado Tessitore. Al torneo Under 15 maschile, che scatta oggi alle 13.30, partecipano Diavoli Rosa Brugherio, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Volley Parella Torino e Pgvb Grasse (girone A), Tonoli Nyfil Montichiari, Bper Banva Vg Modena, Cuneo Volley e Colombo Genova (girone B). Le teste di serie, che non si incontreranno nel primo turno, sono Brugherio, Piacenza, Montichiari e Modena.

Domani si entrerà nel vivo del torneo, con i quarti di finale, dalle ore 9. La finale per il 1° e 2° posto è prevista alle 16.30. Tra i vari riconoscimenti, ci sarà anche quello per il miglior giocatore, cui sarà consegnata una targa in ricordo di Enrico Chiavari, a lungo tempo presidente della Nlp Sanremo e promotore della Sanremo Cup.

L’albo d’oro del torneo giovanile maschile che viene ospitato dal 2016 nell’ambito del Memorial Dado Tessitore comprende i nomi di Colombo Genova (2016), Volley Segrate (2017), Lube Civitanova (2018 e 2019). Tutte formazioni che sono state poi grandi protagoniste della finale nazionale di quella stagione sportiva. Come noto, la competizione non si è potuta disputare nel 2020 e 2021. Le precedenti edizioni erano riservate alla categoria Under 14, ora non più prevista dalla Fipav.

Facile prevedere che qualcuno degli atleti che scenderanno in campo possa tra qualche anno calcare i più importanti palcoscenici del volley italiano ed internazionale. Tra coloro che sono stati visti all’opera negli anni scorsi al Mercato dei Fiori vanno ricordati tre atleti del 2004, assoluti protagonisti dell’edizione 2017: il genovese Luca Porro, atleta che meno di un mese fa ha vinto da titolare il titolo Europeo Under 20 con la maglia azzurra (per lui anche il premio di miglior schiacciatore della manifestazione) e del milanesi Luca Colombo ed Edoardo Stefani, da questa stagione nella rosa dell’Allianz Milano di A1. Già allora promettevano bene, visto che si erano aggiudicati tre premi individuali assegnati quell’anno.

La Sanremo Cup Memorial Tessitore è da sempre organizzata dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo, sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo. L’evento è inserito nel calendario manifestazioni 2022 del Comune di Sanremo, ente promotore insieme alla Regione Liguria, ed è patrocinato da Coni Liguria e Provincia di Imperia Main sponsor Laboratorio CT, principali partner sono Gino Auto Spa, Acqua Santa Vittoria, Fratelli Carli e Mediterranea, Palus Distribuzione, Noberasco e Supermercati Pam ed Eurospin.