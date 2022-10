L’armese Marta De Giovanni terza ai campionati italiani di motocross, oggi e domani in Lombardia per il ‘Trofeo delle regioni’

E’il miglior risultato di sempre a livello nazionale per una crossista della nostra Liguria: terzo posto nella classifica finale del campionato italiano femminile 2 tempi, questo il traguardo centrato dalla armese Marta De Giovanni in un 2022 denso di soddisfazioni e di non poche difficoltà.

Al termine di cinque gare disputate su sei in programma (una persa per infortunio) l’atleta originaria di Castellaro ha totalizzato due secondi e tre terzi posti nell’ambito della categoria di appartenenza, nonché un “bronzo” tra le under 17. Il verdetto finale è maturato sulla pista veneta di Albettone, un risultato che ha regalato a Marta la terza convocazione consecutiva per il Trofeo delle Regioni, in programma oggi e domani sulla sabbia di Ottobiano, in provincia di Pavia. Alla guida del suo GasGas 125 la crossista ponentina porta a casa anche un non trascurabile 18°posto nella graduatoria assoluta che vede le moto 2 tempi annoverate insieme ai 250 quattro tempi.

“Sono contenta di questo risultato che ripaga in parte tutti i sacrifici miei e della mia famiglia – dice la portacolori del Moto Club Fuoringiro di Savona - so che posso fare anche di più, è la sfida della prossima stagione, arrivare ancora più in alto”.

Il terzo posto tricolore e la convocazione per il Trofeo delle Regioni rappresentano il grande epilogo di un 2022 che però non è risultato privo di ostacoli e difficoltà, primo fra tutti l’infortunio al polso che ha impedito alla De Giovanni di partecipare ad una prova delle sei in programma e che ha comunque condizionato tutta la seconda parte della stagione. Con grande tenacia la giovane driver – seguita tecnicamente dall’istruttore federale Salvatore Barbagallo – ha lavorato moltissimo in palestra per superare i postumi dell’infortunio e portare a casa i punti necessari per salire sul podio italiano.

La prestigiosa vetrina del Trofeo delle Regioni fa calare in questo weekend il sipario su un 2022 da ricordare con la dichiarata intenzione di alzare il tiro per il prossimo anno.