Calcio: i convocati biancoazzurri per il match di domani contro il Derthona

Questa mattina la Sanremese ha svolto la rifinitura in vista della gara di domani con il Derthona. Il match, valido per la nona giornata di campionato di serie D, si disputerà alle 15 allo stadio Comunale di Sanremo.



Al termine dell’allenamento, mister Giannini ha diramato l’elenco dei convocati: sono 23 i biancoazzurri disponibili. Squalificati Aita e Bregliano, rientra Valagussa. Indisponibili i lungodegenti Fischer e Mauro. Il terzino ex Pisa ieri si è operato al ginocchio e nei prossimi giorni comincerà il periodo di riabilitazione. Per quanto riguarda invece Mauro gli esami hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio sinistro. Anche per lui nei prossimi giorni si deciderà per l’intervento chirurgico. Da definire successivamente i tempi di recupero.



Portieri: Tartaro (2004), Ferro (2005), Bohli (2005).



Difensori: Mikhaylovskiy, Bechini (2001), Ricossa (2001), Biffi (2004), Secondo (2003).



Centrocampisti: Maglione (2002), Gagliardi, Urgnani (2004), Valagussa, Basso, Owusu (2004), Rizzo, Giuffrida (2002), Maugeri (2003).



Attaccanti: Camilli, Del Barba (2003), Aperi, Marchisone (2001), Pellicanó (2002), Scalzi.