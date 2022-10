A Bordighera rombano i motori, da corso Italia parte la 23esima edizione del Rally delle Palme (Foto e video)

Da Bordighera parte il Rally delle Palme, giunto alla sua 23esima edizione. Dopo le verifiche tecniche, i concorrenti sono scattati dal palco partenza, allestita in corso Italia, alle 14.20 per andare a misurarsi in un doppio passaggio sulle sei prove speciali di Vignai, Bignone e Perinaldo, prima di tornare a Bordighera dove, sempre in corso Italia, alle 20.30 saranno festeggiati tutti gli equipaggi che avranno concluso la gara.

Nella Città delle Palme, per l’occasione, sono stati allestiti, oltre al palco partenza e arrivi, anche il riordino e il parco assistenza di metà giornata. La 23esima edizione del Rally delle Palme misura 177,24 km chilometri, 61,78 dei quali suddivisi in sei prove speciali: Vignai (ore 15,24 – km 14.23), Bignone (ore 15,53 – km 10,51), Perinaldo (ore 16.15 – km 6,15); riordino (ore 16,52 – Solettone Vallecrosia); Parco assistenza (ore 17.22 – Parcheggio Piccola Velocità – Bordighera); Vignai (ore 19,11 – km 14.23), Bignone (ore 19.40 – km 10,51), Perinaldo (ore 20,02 – km 6,15).

La scorsa edizione del Rally delle Palme andò a Ivan Ferrarotti-Fabio Grimaldi (Škoda Fabia Evo) in 42’44”0 che precedettero di 1’21”4 la Škoda Fabia di Elio Cortese e Domenico Verbicara e di 1’54”6 la Fabia di Paolo Porro-Paolo Cargnelutti.