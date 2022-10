Ecco i lanci smartphone che stanno facendo discutere

Di fronte a una miriade di offerte, acquistare uno smartphone non è facile. Indipendentemente dal prezzo, dalle prestazioni, dalla durata della batteria o dalle capacità fotografiche, dovrai prima determinare il tuo utilizzo e le tue priorità. Il miglior smartphone al miglior prezzo non esiste in assoluto, abbiamo selezionato per te i migliori cellulari disponibili su Prime Day. Ecco qui di seguito alcune scelte che faranno discutere. Verifica se è possibile utilizzare su questi modelli un codice sconto Amazon che ti permetterà di risparmiare parecchio sull'acquisto.

Apple iPhone 14 Pro: il miglior smartphone iOS

Qualcosa di nuovo sta accadendo al display del 14 Pro quest'anno, quella rientranza nera nella parte superiore dello schermo dello smartphone è stata sostituita con un ritaglio che ora mostra gli avvisi di sistema e l'attività in background. E il nostro entusiasmo per questo mini centro notifiche non fa che aumentare man mano che lo utilizziamo. L'iPhone 14 Pro ottiene anche il consueto aggiornamento incrementale, con una configurazione della fotocamera migliorata, un processore più potente, display sempre attivo, iOS 16 più nuove funzionalità di sicurezza tra cui il rilevamento delle collisioni e l'emergenza SOS d satellitare.

Google Pixel 6: il miglior smartphone del 2022

Finiture impeccabili, fotocamera notevole, un buon mix prestazioni/autonomia e soprattutto un ottimo rapporto qualità/prezzo, le innovazioni di Google per renderlo uno smartphone utile e piacevole nella quotidianità hanno innegabilmente dato i loro frutti, aiutati in questo dal nuovo processore Tensor che ha aperto il gioco con l'intelligenza artificiale. Consigliamo vivamente il Pixel 6 a chiunque cerchi uno smartphone Android divertente e pratico con capacità fotografiche impareggiabili.

E per finire:

Xiaomi Redmi Note 11 Pro: lo smartphone dal miglior rapporto qualità prezzo

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G è dotato di una solida scheda tecnica: schermo AMOLED a 120 Hz di qualità, buone prestazioni, sensore principale efficiente, discreta autonomia e ricarica ultraveloce.

I punti chiave per comprare bene

Fornendo molti usi, lo smartphone si è decisamente imposto nella nostra vita quotidiana. Resta da stabilire quale sia il miglior Smartphone in base al tuo budget o in base alle tue esigenze. Perché oltre ai criteri che possono fare la differenza come la cattura delle foto, la dimensione del telefono o la dimensione dello schermo, il prezzo dello smartphone è spesso l'elemento che determina l'acquisto.