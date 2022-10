Il comandante della Municipale Aldo Bergaminelli resta a Imperia: “Me ne andrò per mia scelta esclusiva e non certo per volontà altrui”

Il comandante Aldo Bergaminelli non andrà a occupare il comando di Mazara del Vallo, in Sicilia. A dare il “benservito” a Bergaminelli è stato l’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano in una intervista rilasciata a mezzo stampa in cui annunciava il trasferimento del 'suo' comandante.

Bergaminelli che, in effetti, aveva risposto alla chiamata del Comune siciliano, non deve aver gradito molto e dichiara al nostro giornale: “Confermo che resto a Imperia. Me ne andrò per mia scelta esclusiva e non di certo per volontà altrui”. Negli ultimi anni si sono avvicendate molte voci sulla volontà del comandante Bergaminelli di lasciare il comando di via Spontone destinato a spostarsi a breve nella sede di piazza Ricci dietro al Consorzio agrario. Un trasloco necessario viste le condizioni disagiate degli attuali locali ma che ha fatto storcere il naso a molti per la collocazione complicata dal punto di vista urbanistico della nuova sistemazione. Molti avrebbero considerato più idonea, infatti, l’ex sede della Camera di Commercio di via Matteotti, più baricentrica e soprattutto comoda per l’uscita dei mezzi.

Aldo Bergaminelli, a Imperia dal 2001, in effetti, ha partecipato a diversi concorsi negli ultimi anni sfiorando la promozione al comando di Chiavari, tradito solo dalla prova di lingua inglese.

Nell’articolo che riporta l'intervista a Gagliano si adombrano anche dissidi e differenze di vedute tra il sindaco Claudio Scajola e il comandante Bergaminelli, che, comunque, conferma a Imperianews la volontà di restare al suo posto.