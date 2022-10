La Confesercenti con l'outdoor e le 'Fattorie di Gusto' alla fiera del turismo TTG a Rimini (Foto)

Doppia promozione dei brand di promozione turistica della famiglia Confesercenti ‘Elevation Club’ per il settore Outdoor, ‘Fattorie di Gusto’ per il benessere del cibo, il Consorzio TCS per la ricettività.

La nostra provincia è presente in questi giorni al TTG di Rimini, Fiera Internazionale b2b del Turismo che ogni anno propone le novità del mercato agli operatori del settore: tour operator, compagnie aeree, albergatori, agenti di viaggi, bus operator ed enti di promozione del territorio.

Un altro gruppo è nella piazza di Cuneo alla storica Fiera del Marrone , giunta quest’anno alla 23 edizione, una kermesse considerata tra le piu importanti rassegne enogastronomiche d’Italia, vetrina unica delle produzioni tipiche, delle eccellenze e delle antiche tradizioni del territorio piemontese, delle Alpi e del Mare.

“Il cibo e l’experience outdoor - dichiara Ino Bonello presidente provinciale - dei nostri territori e delle nostre aziende, coniugate rappresentano un must e sono molto apprezzate dai tour operator nazionali e internazionali. Le fiere hanno una loro importanza per il potenziamento del business aziendale, con la possibilità di mettere in mostra tutte le potenzialità della propria azienda, anche con una semplice stretta di mano, Confesercenti è costantemente presente da anni per avere modo di affermare l’identità e la potenza dei propri brand, attraverso questi eventi fieristici, importante strumento di promozione aziendale”.

A Cuneo e a Rimini Confesercenti ha messo in vetrina diverse chicche del nostro territorio dalla Ciclabile del Ponente Ligure alla Ciclovia internazionale Bicknell Bordighera-Tenda unità ai sapori dei nostri vigneti e uliveti, proponendo vacanze di Gusto e di vero benessere in strutture ricettive sempre più accoglienti.

“Un grande sforzo organizzativo - dichiara Scibilia Sergio presidente del consorzio turistico TCS - ed economico che sta crescendo grazie ad un numero importante di adesioni di nuove aziende che credono nel nostro progetto di rappresentanza in rete, creato per lo sviluppo di esperienze legate al territorio ligure, unendo le forze, in un momento di massima criticità”. A Rimini presenti nello stand InLiguria Confesercenti è con l’associazione 360Liguria.