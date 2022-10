Interreg Alcotra 2021-2027, a Imperia la presentazione della nuova programmazione transfrontaliera Italia-Francia

Si terrà martedì 18 ottobre, alle 15, presso il Comune di Imperia (Sala Consiliare), l'evento di lancio del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Interreg Alcotra 2021-2027.

L'incontro sarà occasione per fornire i dati sui progetti realizzati con la precedente programmazione 2014-2020 nei comuni dell'imperiese e per illustrare i bandi e le opportunità da realizzare nel periodo di programmazione 2021-2027 in materia di imprese e innovazione (obiettivo specifico 1), territorio, ambiente e rischi (obiettivo specifico 2), turismo, cultura, formazione e sanità (obiettivo specifico 4).

Si ricorda che l’area di cooperazione del Programma Interreg Alcotra comprende la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, le Province di Torino e Cuneo, la Provincia di Imperia, i dipartimenti dell’Alta Savoia e Savoia e i dipartimenti delle Hautes Alpes, Alpes de Hautes-Provence e Alpi Marittime.

Saranno presenti il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana, l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, l'Autorità di Gestione di Interreg Alcotra e i sindaci del territorio. Modererà i lavori Pierluigi Vinai, direttore generale di Anci Liguria.

Per gli interessati che volessero partecipare all'evento è necessario confermare la propria presenza all'indirizzo info@anciliguria.eu.