Sanremo: al Solaro il campionato nazionale a squadre over 45 e lady 40, parte la sfida tra gli amatori per le Atp Finals di Torino

Al Tennis Club Solaro si sono svolte tre giornate di grande tennis del girone finale nazionale a squadre con gli incontri tra le quattro squadre finaliste maschili Over 45, del Tc Caserta, del Caio Duilio (Roma), dell’Olimpic Zetadue (Modena) e del Tc Marfisa (Ferrara) e le quattro squadre finaliste femminili Lady 40 del Tc Seven (Cortona), del Playing (Modena), del Ct Bari, e dello Sporting Club Milano 2, che si sono sfidate sui prestigiosi centrali in terra rossa del Solaro Sporting.

Dopo due giorni di combattutissimi match nella terza giornata conclusiva la sfida per il terzo gradino del podio ha visto per le squadre maschili over 45 il Tc Marfisa prevalere su Olimpic Zetadue e per le squadre femminili lo Sporting Club Milano 2 prevalere su Playing.

La sfida decisiva per il primo e secondo posto come da pronostico ha visto partite tiratissime grazie all’alto livello tecnico degli atleti e dopo un lunghissimo ed avvincente confronto si sono classificate al secondo posto la squadre maschili Over 45 del Caio Duilio e la squadra femminile del Tc Bari. Il titolo di Campioni d’Italia 2022 Over 45 e Lady 40 è stato conquistato dalla squadra maschile del Tc Caserta e da quella femminile del TC SEVEN .

Grande impegno di tutto lo staff del Tennis Club Solaro che ha ospitato l’evento rispondendo con entusiasmo alla chiamata della Federazione Italiana Tennis per l’organizzazione del Girone Finale del Campionato a squadre e molto il divertimento degli atleti che sono riusciti ad alternare momenti di grande agonismo a momenti di vero relax ospiti della Locanda Azzurra, la struttura ricettiva interna al complesso sportivo nel verde della collina del Solaro. Atleti e familiari hanno inoltre apprezzato l’offerta gastronomica del ristorante Oasi situato nella club house del circolo sportivo ed affacciato sui suoi campi.

Il medesimo successo si prevede per la manifestazione che si svolgerà Sabato 15 e Domenica 16 ottobre sui campi del Tennis Club Solaro dove saranno impegnati i qualificati per il Master Regionale Road to Epic Finals Fitpra che vede ben 128 giocatori provenienti dalle provincie Imperia Savona Genova La Spezia contendersi l’accesso al Master Nazionale che si svolgerà a Torino dal 10 novembre e che assegnerà ai vincitori i pass per assistere all’ATP Finals 2022 a Torino dove si sfideranno i migliori 8 giocatori del mondo.

Grande soddisfazione del Tennis Club Solaro per l’assegnazione come sede di questa importante manifestazione a dimostazione del grande impegno e crescita ed importanza anche del tennis amatoriale nel ponente ligure che vuole regalare grande emozione e divertimento a tutti gli appassionati di questo splendido sport che non mancheranno di visitare la città dei fiori e che potranno godere della splendida e vitale atmosfera offerta da Sanremo in questo primo scorcio di autunno.