Allenamento con il Genoa per tre 2012 della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Tre giovani atleti della Polisportiva Vallecrosia Academy, mercoledì pomeriggio, si sono recati a “Casa Genoa“ nella struttura Begato 9 a Genova per partecipare all’allenamento con i pari leva rossoblu. I biancorossi della leva 2012, accompagnati dal mister Davide Pagliuca, hanno infatti preso parte al primo momento di preparazione atletica e tecnica dei coetanei del Genoa e alla fase conclusiva della partita.

“Ringraziamo la società del Genoa, per la disponibilità sempre rivolta nei confronti della nostra società, per l’ospitalità dimostrata presso la propria struttura e per aver messo a disposizione dei ragazzi le proprie competenze tecniche di livello professionistico” - dice la Polisportiva Vallecrosia Academy - “I ragazzi sono stati felici di potersi integrare ed interagire con i pari leva di questo importante settore giovanile e di aver avuto la possibilità di vestire, per un giorno, la maglia rossoblu”.

La prossima settimana sarà la volta di tre giovani atleti della leva 2013, che avranno l’opportunità di fare questa bella esperienza.