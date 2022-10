Domenica prossima l’escursione pomeridiana nella valle dei Faraldi, tra il verde e gli oliveti (Foto)

La valle dei Faraldi, cioè quella del torrente Cervo ci regala panorami e zone di relax assoluto nel verde degli oliveti, con un sole caldo per un autunno dolcissimo.

L’inizio del percorso dal Molino del Fico porta a Villa Faraldi, il borgo più grande che raggruppa tutte le borgate minori, nel comune a metà del Seicento c’erano fra i 1200 e i 1300 abitanti, una realtà ben diversa da ora, ecco perché abbiamo numerose testimonianze sacre e non come mulattiere, sentieri e muretti a secco per chilometri oggi immersi nei boschi.

Dopo aver girovagato per i caruggi di Villa Faraldi e ammirato la maestosa chiesa dedicata a San Lorenzo, ci dirigiamo verso Tovetto immersi nel silenzio degli uliveti. Da Tovetto, che come ci dice il suo nome è proprio minuscolo andiamo a Tovo e con la mulattiera che era l’unico collegamento per arrivare a San Bartolomeo al mare ritorniamo a Molino del Fico.

Sono circa 9 chilometri con 250 metri di dislivello, dolcemente distribuiti. Il ritrovo è alle ore 14 a Imperia al parcheggio del pump track. Le soste per i racconti e le fotografie, renderanno questo pomeriggio di facile movimento uno stacco dalla quotidianità. E’ organizzata da Marina Caramellino, guida ambientale escursionistica, appassionata di storia e di entroterra di ponente.